Ezoteryczna Edyta Górniak straszy CUKREM podczas kolejnego live'a: "To potężny NARKOTYK! Butelkowana woda jest UŚMIERCONA"

To już nie jest Instagram, który ma followersów. To jest bliskość telepatyczna. To jest rodzinność. Wyczuwanie siebie. Jesteście częścią mnie i być może ja jestem częścią was. Staliście mi się bliscy inaczej, niż znałam to uczucie dotąd. Bardzo to jest piękne, głębokie i szczere. Chciałabym was nakłonić do odwagi oczyszczenia swojego życia, swojej aury, swojej głowy. Zbliża się koniec roku, cały ten rok jest rokiem oczyszczenia. Ten porządek ustanawiają różne przestrzenie - ostrzega wyczulona gwiazda estrady.