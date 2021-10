Edzia z "Królowych Życia" majstrowała przy twarzy? Internauci piszą, że nie przypomina dawnej siebie (FOTO)

Ona nie wygląda jak Edzia - napisała pod zdjęciem Nowak jedna z internautek. Wcześniej Edzia wyjaśniła, że to zasługa "cudownego makijażu". Komentujący byli bardziej krytyczni i sugerowali, że to zasługa "filtrów z insta".

Ostatnie miesiące to spora przemiana u Edzi z "Królowych Życia". Celebrytka pozuje w coraz bardziej eleganckich kreacjach, a do tego stosuje pełny i mocny makijaż. Taki "look" wywołuje mieszane odczucia wśród fanów przyjaciółki Dagmary Kaźmierskiej.