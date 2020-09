Ekipa "Klanu" podjęła decyzję w sprawie losów postaci Andrzeja Strzeleckiego: "Nie możemy dłużej trwać w tej fikcji"

Mon 1 godz. temu zgłoś do moderacji 94 6 Odpowiedz

Mam problem ze śmiercią i chorobami. Nie umiem sobie z tym radzić. Jak tylko pomyśle o moich bliskich, że może im się coś stać z dnia na dzień to wpadam w okropny płacz i lament. Jak widzę na filmach czyjąś chorobę to muszę wyłączyć. Nie mogę nawet o tym myśleć. Nie wchodze na artykuły o czyjeś śmierci, nie chce nawet słyszeć o tym. Potrafię się rozpłakać nawet nie znając osoby która jesg np.chora. Tez tak macie? To normalne ? Czy powinnam to przepracować ze specjalista?