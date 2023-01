Ekspertka od mowy ciała analizuje zdjęcie Gerarda Pique z kochanką: "WIDAĆ STRES"

Sumienie 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Zastanawiam się, dlaczego ani on ani ona nie mają wyrzutów sumienia? Wiem, że laska która tańczyła na rurze jest zdesperowana i nie ma skrupułów, by sie wyrwać z nędzy i upokorzenia. Jednak nawet ktoś taki ma rodziców i chyba wie, że zdrada jest czymś, czego homo sapiens nie pochwala. On to samo. Chciał się rozstać, zakochał się. Ok. tylko dlaczego nie przeprowadzi tego z empatią wobec osoby skrzywdzonej tym oszustwem? Przecież kiedyś ją kochał. Mają dzieci. Czy nie powinien i on i jego nowa dziewczyna zachować się z dużą dozą delikatności? Przecież oszukali, zdradzili zaufanie Wykażcie odrobinę współczucia wobec tej kobiety, z którą spędziłeś tyle lat.