Elegancka Maja i odziany w marynarkę W CZASZKI Krzysztof Rutkowski świętują w Zakopanem. Pokazali klasę?

Kilka dni temu Krzysztof Rutkowski zaprosił fotoreporterów do swojej posiadłości pod Łodzią, aby zaprezentować świąteczne dekoracje. Nie zabrakło więc ogromnej choinki, dużej ilości złota oraz rodzinnej sesji zdjęciowej. Trzeba przyznać, że Rutkowscy w tym roku nie oszczędzali na tworzeniu wyjątkowego klimatu.

Choć najsłynniejszy detektyw bez licencji przystroił ekskluzywną willę w bogate ozdoby, to jednak Boże Narodzenie spędza na wyjeździe. W tym roku rodzina Rutowskich ruszyła do Zakopanego. Stolica polskich Tatr to bez wątpienia jedno z bardziej urokliwych, a także klimatycznych miejsc w kraju, które zwłaszcza w świątecznym okresie przyciąga rzeszę turystów. Nic dziwnego, że ulegli mu również celebryci.