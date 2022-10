Eleganckie gwiazdy BRYLUJĄ na evencie "Vogue'a": Julia Wieniawa w skórze i błyszcząca Lara Gessler (ZDJĘCIA)

emma 1 godz. temu zgłoś do moderacji 315 8 Odpowiedz

Vogue Polska Leaders - widzicie tam jakąś "liderkę"? - jestem kobietą, przedsiębiorcą, prowadzę dużą spółkę i zatrudniam ponad 300 osób, i co za fenomen - takich kobiet jak ja na ścianki nikt nie zaprasza :-))) nawet kupiłam poprzedni numer Vogue Leaders - no, myślę, może się zainspiruję - niespecjalnie jest to inspirujące, śmiałyśmy się z koleżankami właśnie, które są mocne biznesowo, że w tych gazetach nic nie ma aby nas inspirować, a za wzory przedstawiane są kobiety, które same od zera nic nie zbudowały (Przetakiewicz, Ann) - więc my bizneswoman nie kupujemy Vogue bo to nas w ogóle nie inspiruje, a jesli mam wydać na zwykłe wydanie Vogue ok. 20 zł - też tego nie kupuję, stać mnie ale po co mam oglądać reklamy i za to płacić? reklamy na insta jeśli bym chciała to mogę oglądać za darmo... na marginesie wydawanie magazynu Vogue w Polsce nie jest rentowne. miłego dnia