Elijah Wood i Mette-Marie Kongsved już po ślubie! Tak wygląda żona filmowego Frodo

Elijah Wood z "Władcy pierścieni" już po ślubie

Elijah Wood ujawnił podczas ostatniego wywiadu, że on i Mette-Marie Kongsved, która zawodowo jest producentką, są już po ślubie. W trakcie rozmowy w podcaście "Inside of You" nazwał ją swoją "żoną", co potwierdziło medialne spekulacje o zmianie statusu ich związku. Para, której relacja należy do bardziej skrytych, zalegalizowała związek w hrabstwie Los Angeles, wybierając poufny status licencji małżeńskiej, co uniemożliwia ujawnienie dokładnej daty ceremonii.