Elliot Page ROZWODZI SIĘ z Emmą Portner!

Kawa na ławę 8 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Osoby LGBT chcą równości, a oczekują specjalnego traktowania. Mówią często o bullingu, a same hejtują. Są nierzadko hipokrytami (ostatni przykład Vogule Poland). Sorry, ale nie zamierzam nikogo traktowac inaczej ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, czy orientację seksualne. I to jest dla mnie istota tolerancji, nie special treatment dla osób grających kartach "inności" do upadłego