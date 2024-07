Elżbieta Zapendowska ODCHODZI z branży. Smutne wyznanie. "Ja już nie daję rady"

Jak udało się ustalić Pudelkowi, wkrótce na antenę Polsatu powrócić ma jeden z programów, w którym przed laty jurorowała Elżbieta Zapendowska. Mowa o "Must Be the Music". 77-letnia trenerka wokalna w rozmowie z "Faktem" wyjaśniła jednak, że tym razem nie zasiądzie w fotelu jurora. Powodem są niestety jej nasilające się problemy zdrowotne.