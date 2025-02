Elżbieta Zapendowska po latach wyznała, ILE ZARABIAŁA w "Idolu"! Dużo jak na tamte czasy?

W podcaście Żurnalisty poruszono także temat zarobków w "Idolu", który przyniósł jej rozpoznawalność i był jednym z chętniej oglądanych talent-show. Zapendowska ujawniła, że za udział w jednym odcinku otrzymywała 1000 zł brutto , co po odliczeniach wynosiło około 800 zł . Dla przypomnienia, Kuba Wojewódzki dostawał wówczas 1500 zł za odcinek. Całe jury w pewnym momencie zgłosiło się po podwyżkę.

Elżbieta Zapendowska krytykuje Polsat za podejście do "Idola"

Zapendowska nie kryła także swojego krytycznego podejścia do stacji Polsat, określając ją jako "wiejska telewizja". W rozmowie z Żurnalistą podkreśliła, że nie ogląda obecnie tej stacji, więc nie wie, czy coś się zmieniło. Dodatkowo skomentowała nieudany powrót "Idola" w 2017 r., sugerując, że producenci celowo nie promowali programu, co przyczyniło się do jego porażki.