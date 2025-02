Elżbieta Zapendowska "czule" oceniła twórczość Sylwii Grzeszczak: "Śpiewa PIERDOŁY głupie i beznadziejne"

Niestety ale tak wygląda biznes,albo śpiewasz to na co masz głos, ale wtedy nikt cię nie promuje, bo to nie dla publiki, albo robisz karierę i zarabiasz na śpiewaniu głupich pioseneczek, które łykną masy. Muzycy nie są w stanie się przebić nad to co wytwórnie i producenci uważają, że się sprzeda. Dlatego wszyscy w Polsce, których puszczają w radio robią takie samo g*wno. A masy chętnie by usłyszały coś nowego i ambitnego, ale do producentów to nie dociera xd