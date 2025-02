TYLKO NA PUDELKU: Elżbieta Zapendowska ocenia szanse Justyny Steczkowskiej na wygranie Eurowizji: "To, co wykona, na pewno zostanie zapamiętane"

14 lutego to wielki dzień dla fanów Eurowizji w Polsce. Tego dnia dowiemy się, kto będzie reprezentował nasz kraj podczas konkursu w Bazylei. Zwycięzcę wybiorą widzowie w głosowaniu SMS, a do rywalizacji staną takie gwiazdy, jak Justyna Steczkowska , Daria Marx , Dominik Dudek , Kuba Szmajkowski , Janusz Radek , Marien , Sonia Maselik , Chrust , Sw@da x Niczos , Tynsky oraz zdobywca "dzikiej karty" - Teo .

W zwycięstwo Justyny Steczkowskiej nie wątpi także Elżbieta Zapendowska . Uznana specjalistka od emisji głosu, którą widzowie pokochali dzięki "Idolowi" , zauważa, że wokalistka ma wszystko, co potrzeba, by zostać zapamiętaną, a właśnie o to chodzi w konkursie Eurowizji.

Uważam, że koncert Eurowizji to bardzo specyficzne wydarzenie, które wymaga utworów zupełnie innych niż te, które mogłyby rywalizować na typowej liście przebojów. Tam chodzi o coś wyjątkowego, coś, co zrobi prawdziwe show. Znam pierwszą wersję utworu Justyny, ale jestem przekonana, że niezależnie od tego, co zaśpiewa, z pewnością stworzy niezapomniane widowisko. Ma ogromne doświadczenie, a to, co wykona, na pewno zostanie zapamiętane - mówi nam Zapendowska.