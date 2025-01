Bukmacherzy wskazali, kto powinien reprezentować Polskę na Eurowizji. Faworytka Edyty Górniak uplasowała się na... OSTATNIM MIEJSCU

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji? Bukmacherzy wskazali faworyta

Zdaniem bukmacherów Marien ma jednak najmniejsze szanse na wygraną. Za główną kandydatkę do zwycięstwa uznawana jest obecnie Justyna Steczkowska z "Gają", której szanse na triumf w preselekcjach oceniane są na kurs 1.55. Na drugim miejscu ex aequo znajdują się duet Sw@da x Niczos oraz Daria Marx. Choć Daria jeszcze nie przedstawiła swojej konkursowej ballady "Let It Burn", kurs na jej wygraną wynosi 6.00. Trzecie miejsce zajmuje Dominik Dudek z kursem 10.00.