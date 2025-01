Oto PEŁNA LISTA polskich kandydatów, którzy powalczą w preselekcjach o występ na Eurowizji?! Zaskoczeń nie brakuje

Wielbicieli muzycznego święta nie brakuje też w kraju nad Wisłą. Po ubiegłorocznej porażce Luny , która nie zdołała nawet zakwalifikować się do finału, Telewizja Polska wróciła do pomysłu organizacji preselekcji. Miejmy nadzieję, że tym razem obejdzie się bez kontrowersji...

Kto ma największe szanse na awans do półfinału Eurowizji?

Według dobrze znanej i sprawdzonej już formuły, w koncercie preselekcyjnym zaprezentuje się 10 wykonawców. Do Bazylei poleci artysta lub zespół, którego, i tu nastąpiła zmiana, wybiorą za pośrednictwem głosowania jedynie widzowie .

Coraz więcej portali eurowizyjnych donosi o wyłonionej już dziesiątce. Według zakulisowych informacji po raz drugi z rzędu swój utwór zgłosiła Justyna Steczkowska , która była uznawana przez wielu za ubiegłoroczną faworytkę do reprezentowania Polski w konkursie. Podczas wydarzenia prawdopodobnie zobaczymy też Darię Marx . Przypomnijmy, że wykonawczyni hitu "Paranoia" walczyła 3 lata temu o awans, przegrywając ostateczne starcie z Krystianem Ochmanem . Sporym zaskoczeniem jest też obecność Sary James , która po ukończeniu 16. roku życia może wreszcie spróbować swoich sił w dorosłej wersji Eurowizji.

Chrust - "Tempo"

Daria Marx - "Hotel Paradise"

Dominik Dudek - "Go to Hell"

Justyna Steczkowska - "Gaja"

Kuba Szmajkowski - "I pray to be (like John Lundvik)"

Marien - "Brother"

Sara James - "Tiny Heart"

Sonia Maselik - "Yawn at Dawn"

Sw@da - "Dance Under the Forest"

Tynsky - "Miracle"