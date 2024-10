Elżbieta Zapendowska w "Dzień Dobry TVN". Przekazała smutne wieści. "Nic nie da się zrobić"

Elżbieta Zapendowska to ikona polskiej branży muzycznej. Trenerka wokalna stoi bowiem za sukcesem wielu znanych dziś artystów. Szkoliła m.in. Edytę Górniak, Dodę, Marylę Rodowicz czy Ryszarda Rynkowskiego.

W lipcu Elżbieta Zapendowska poinformowała, że wycofuje się z działalności zawodowej. Wyjaśniła, że decyzja jest podyktowana jej nasilającymi się problemami zdrowotnymi.

Oficjalnie mówię, że wycofuję się dużymi krokami z branży i ze wszelkich czynności zawodowych. Ja już nie daję rady. Przede wszystkim z powodu ślepoty, ale też i wieku. Sztuka estradowa polega też na ocenie wizualnej. To nie jest bez znaczenia. Jeżeli ja widzę plamę zamiast wokalistki, to co ja mogę powiedzieć na temat jej estetyki wizualnej? Nic. Ja mogę powiedzieć tylko, że "jesteś piękną plamą" - oznajmiła.

W sobotę 77-latka pojawiła się w "Dzień Dobry TVN". W śniadaniówce wyemitowano reportaż z nią w roli głównej. Specjalistka od emisji głosu mówiła o swoim pogarszającym się wzroku oraz o tym, że zrezygnowała nie tylko z pracy w mediach, ale i z udziału w warsztatach wokalnych.

To naprawdę duży dyskomfort, jeżeli ja nie widzę wokalisty. Nie o to chodzi, czy on jest ładny, czy brzydki, natomiast ważne, jaką on ma postawę przy śpiewaniu, jaką ma mowę ciała, jaką ma mimikę, bo sam głos to do radia, ale to jest zbyt mało, żeby było wiarygodne, autentyczne. Staram się już wycofywać z pracy warsztatowej - powiedziała w TVN.

Głos zabrał również asystent i przyjaciel Zapendowskiej - Konrad Majchrzak.

Nie ma wzroku, praktycznie nie widzi. Ale świetnie potrafi wyczuć to, co jest obok nas, czyli to, w jakiej znajduje się sytuacji. (...) Ta jaskra jest na tym etapie już nieoperacyjna. Tu już nic nie da się zrobić. Myślę, że Elżbieta już się z tym pogodziła tak naprawdę, że już lepiej nie będzie i cieszy się tym, co jest na bieżąco - zdradził.