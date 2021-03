Esmeralda Godlewska broni NAMIĘTNEGO POCAŁUNKU: "W tym nie ma nic złego!"

Ara 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

A to teraz trzeba się hamować w życiu, bo dzieci zobaczą co robiłam w młodości? Mam to w nosie. Moje dziecko kocha mnie min. za to jaka jestem dla niego, a fakt ze mama kiedyś pozwala nago nie ma tu znaczenia.