Europejska Unia Nadawców publikuje oświadczenie i DOWODY w sprawie skandalu wokół głosowania na Eurowizji 2022! Polska ZAMIESZANA w aferę

Henryk 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jak się to ma do nawoływania niemieckich, holenderskich, belgijskich i brytyjskich speakerów do nie głosowania na Polskę?.... Czy to nie jest sterowanie elektoratem Eurowizji...?.... I to jawnie na prapremierach. Poza tym, te ich dowody to mętlik sugestii i pomówień niczego nie dowodzący. Nazwał bym to polityczne wykluczenie zagrożenia dla ich protegowanych kandydatów. Masakra. Eurokurwowizja.