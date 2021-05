Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski ujawnia, czym zaskoczy na scenie: "TO SPECJALNE GARNITURY"

kaya 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Jak by dobrze zaśpiewał na próbie jurorskiej to może by się udało wejść do finału. Faktem jest że zaśpiewal tylko poprawnie. Pocieszenie jest takie że kilka wywaliło sie na próbie np Grecja trochę na piewrszej zwrotce Szwajcaria też nie byla rewelacyjna. Najgorszy Czech falszowal nie miłośiernie. Wiec Rafałowi moze sie udać.