Eurowizja 2022. Ewa Minge apeluje do Polaków: "Nie rozkręcajmy wojny! Jury ukraińskie ZROBIŁO, CO CHCIAŁO"

Wyniki sobotniego finału Eurowizji obudziły w wielu Polakach najniższe instynkty. Wielu internautów oburzyło się na wieści, że ukraińskie jury nie przyznało Krystianowi Ochmanowi ani jednego punktu , zupełnie jakby nasi wschodni sąsiedzi byli co najmniej zobowiązani do docenienia występu naszego reprezentanta. Sprawa zrobiła się na tyle poważna, że głos zabrał w końcu nawet przedstawiciel ukraińskiego jury, który wytłumaczył, jak wyglądał proces podejmowania decyzji przez kapitułę.

No to mamy wojnę w sieci polsko-ukraińską . Na szybko wybrane: "jak oni mogli?!", "niewdzięcznicy!", "wyszło szydło z worka ukraińskiego!!!" (...) i takie tam różne inne gratulacje dla jury ukraińskiego za nieprzyznanie Polakom żadnego punktu w głosowaniu podczas konkursu. Szczerze? Też mnie narodowy zryw poniósł przed telewizorem i także krew mi w żyłach urządziła sztorm chwilowy . Pewne reakcje są niezależne od rozumu. Ale po ostudzeniu emocji pomyślałam, że Krystian Ochman dał czadu i to jest najważniejsze!

Jury ukraińskie zrobiło, co chciało. Dlaczego? Może uczciwie uznali występ naszego genialnego Ochmana za niegodny i słaby? A może nieuczciwie za na tyle genialny, iż może im zagrozić, bo politycznie obok Ukrainy powinniśmy być faworytem. Niepolitycznie także szliśmy wysoko, notowania na rynku spekulacji były mocne, więc może wycięli konkurencje zawczasu. Wszystko są to tylko hipotezy, ale nerw dopadł nas okrutny i niestety napięte już polskie serca, bez wsparcia wielkiego z tego świata co to zapowiadał nam pomoc i z różnych politycznych względów hamuje, bo....mogą nie wytrzymać.