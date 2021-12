Eurowizja Junior 2021. To oni przyznali Armenii AŻ 12 PUNKTÓW! Kto wchodził w skład polskiego jury?

Groch z kapus... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nasze jury było uczciwe a to z Armenii nie i dlatego moim zdaniem powinien zmienić się system przyznawania głosów. O zwycięstwie powinni decydować wyłącznie widzowie bo jury często nie daje punktów z powodu polityki albo chce wyeliminować konkurencję (jak Armenia w tym roku). Ale to jeszcze nie wszystko bo matka Maleny (aktorka czyli ma zasięgi) podała sposób na ominięcie regulaminu (można zagłosować tylko jeden raz w dwóch turach) i namawiała internautów do nie głosowania na Polskę, Francję i Rosję bo uważała że to konkurencja dla jej córki a jednocześnie wskazywała na Portugalię i Serbię bo to jej zdaniem kraje które są słabe i by nie wygrały. Malena nie była wcale najlepsza na żywo ( a to jest konkurs na najlepszą piosenkę na żywo a nie na najlepszy wideoklip) bo tu pobiła ją nasza Sara zarówno na próbie generalnej jak i w finale i wygląda na to że nie wygrała uczciwie dlatego w tym roku Eurowizja powinna zostać zbojkotowana i nikt nie powinien otrzymać nagrody.