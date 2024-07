Ewa Chodakowska balowała na urodzinach Omeny Mensah. Ujawnia, o jaki prezent poprosiła solenizantka (FOTO)

Omenaa Mensah to prawdziwa mistrzyni ceremonii. Niezależnie, czy jest to uroczysty bal charytatywny, czy przyjęcie w gronie najbliższych, można być pewnym, że wszystko zostanie zorganizowane z pompą i dopięte na ostatni guzik. Z pewnością pod tymi słowami podpisaliby się prominentni goście, którzy w ostatni piątek lipca tłumnie stawili się na tematycznej imprezie urodzinowej znanej filantropki, mając na sobie kreacje nawiązujące do netfliksowego hitu serialowego "Bridgertonowie".