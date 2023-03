Ewa Chodakowska opuszcza gmach "Dzień dobry TVN" i zmierza do porsche za 700 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Ewa Chodakowska od wielu lat znana jest jako "trenerka wszystkich Polek" i mentorka, opowiadająca kobietom, jak zmienić swoje życie, zakochać się w aktywności fizycznej i zacząć nad sobą pracować. Trenerka co jakiś czas staje się również bohaterką kilku głośnych afer. J akiś czas temu naraziła się między innymi Qczajowi, a później dopatrywano się pewnych uszczypliwości pod adresem Anny Lewandowskiej. Ostatnio zaś na jednym z filmików Chodakowska wystąpiła w wyjątkowo skąpym stroju, który wywołał oburzenie u części fanów.

Na przestrzeni czasu uczucie przechodzi w rutynę, zapominamy o sobie, o sobie nawzajem. Tutaj wchodzimy my z Joanną, odświeżamy to uczucie. Będzie pot, będą łzy. To muszą być pary, które gotowe są na zmianę, na metamorfozę i konsekwentną pracę - zapowiadała na antenie "Dzień dobry TVN".