Ewa Chodakowska stołuje się w celebryckiej jadłodajni z mężem, pieskiem Joe-Joe i torebką za 20 tysięcy (ZDJĘCIA)

Torebka to boite chapeau souple, kosztuje ok 11 tysięcy, 20 kosztuje petite chapeau, który jest dużo mniejszy. Swoją drogą śmieszne, że torebeczka do której nic nie wejdzie jest droższa od modelu, który ma jakies zastosowanie. Mam ten sam model tylko w vernis leather, chociaż większość modeli, które widziałam na ulicach to ten sam model jak Ewka z monogramem LV. Fajny model, jeszcze nie tak popularny jak Neverfull czy Speedy, ale widzę coraz więcej kobiet z tym modelem. Jest ok, ale po jakimś czasie ta skóra na gorze przy zamku zaczyna się zapadać co nie powinno mieć miejsca