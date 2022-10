Ewa Farna, Ewelina Lisowska, Ewa Zakrzewska: te celebrytki pokochały swoje krągłości! "Ideału nie da się zmierzyć i zważyć" (ZDJĘCIA)

Scarlett Moffatt zaakceptowała siebie dopiero, kiedy z rozmiaru 36 przybrała do 46. W wywiadzie dla "The Sun" stwierdziła, że dopiero z dodatkowymi kilogramami poczuła się ze sobą dobrze.

To, że jesteś pozytywnie nastawiony do ciała i masz pewność siebie, to po prostu celebracja tegoż ciała. Myślę, że czasami ludzie mają błędne przekonanie, iż to jest "jednoczenie się grubasów". Naprawdę, bez względu na to, jak wyglądasz, po prostu ciesz się. Dopóki jesteś zdrowy, jesteś sobą i jesteś dobry dla ludzi - zaapelowała celebrytka Channel 4.