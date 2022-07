Ewa Minge dokumentuje efekty zmagań z chorobą. Pokazała, jak teraz wygląda jej twarz: "Pęka mi skóra wokół oczu" (FOTO)

WWO 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ewa, przestań już na litość boską! Gołym okiem widać, że gęba ponaciągana, ostrzykana wypełniaczami i botoksem, że masz implant brody i operowany nos. Dwie piłki wsadzone pod skorę zamiast piersi. Choroby o których piszesz to jedynie JEDEN Z WIELU elementów wpływających na Twój niecodzienny wygląd a nie jego glowny powód. GŁÓWNYM powodem sa kompleksy i brak samooakvepptacji i praca w srodowisku w ktorym wyglad jest wazny wiec "trzeba" go.poprawiac. To jest niesamowite jako a od lat brnie w te kłamstwa. Im bardziej "wyjasnia" tym jestem bardziej pewna, że jest po prostu ofiarą zabiegów pseudoestetycznych. Kiedyś po prostu nie zastanawiano sie jakie to ma długofalowe skutki, jest cała masa kobiet, które ostrzykuja twarz od lat i one niemal wszystkie wyglądają fatalnie lub za moment bedą. To widać dopiero po 10-15 latach tych botoksów czy liftingów. Nawet bajecznie bogatej Donatelli to "zapomnienie się" i brak umiaru nie ominęły co dopiero jakąś Minge...