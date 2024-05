Ewa Minge pozuje w bikini, rozprawiając o CIELE: "Choć nie jest doskonałe, to je lubię" (FOTO)

Wspomniany filmik Minge opatrzyła refleksyjnym wpisem, za pośrednictwem którego odniosła się do niepochlebnych komentarzy, które pojawiły się niedawno pod jej publikacjami z wakacji. Wypowiedzi internautów skłoniły 56-latkę do publicznego poruszenia tematu cielesności .

Ostatnio wrzuciłam tu zdjęcie w stroju plażowym i pojawiły się dziwne komentarze. Szczęśliwie w niedużej ilości: "Pani Ewo, po co to? Pani akurat nie musi", "Po co ta golizna…? Pani ma inne walory" itp. Oczywiście, że nie muszę, oczywiście że posiadam dużo ważniejsze i mocniejsze atrybuty jak ciało, ale to także posiadam i choć nie jest doskonałe, to je lubię. Dlaczego? Bo jest moje, jakie by nie było. [...] - zaczęła.