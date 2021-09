Ewe0na w FUTRZE pozuje z sarną. Fani burzą się: "TROCHĘ SŁABO z twojej strony"

Ewelina Kubiak rozpoczęła "karierę" w osławionym "Warsaw Shore". Dzięki imprezom i awanturom w kontrowersyjnym show MTV dziś Ewel0na może poszczycić się tytułem pełnoprawnej influencerki. Celebrytka na bieżąco relacjonuje codzienność w sieci i reklamuje kolejne produkty. Najgłośniej wciąż mówi się jednak o jej drastycznej metamorfozie. Ewelina należy bowiem do grona miłośniczek dobrodziejstw medycyny estetycznej i ma na koncie liczne zabiegi, dzięki którym właściwie nie przypomina już samej siebie sprzed lat.

We wtorek Ewel0na zamieściła na instagramowym profilu wpis, który wzbudził sporo emocji wśród jej obserwatorów. Celebrytka pochwaliła się bowiem zdjęciem z wycieczki do parku dzikich zwierząt. Na udostępnionym przez Kubiak ujęciu widzimy, jak ta wystrojona w futro w skupieniu głaszcze sarnę.

Post Ewel0ny sprowokował zaciętą dyskusję w komentarzach. Niektórzy internauci pouczyli celebrytkę, że dzikie zwierzęta nie powinny być sprowadzane do roli atrakcji turystycznej, a stały kontakt ze spragnionymi pamiątkowego zdjęcia ludźmi odwiedzającymi park może być dla nich zwyczajnie stresujący.

Trochę słabo z twojej strony. Nie zaspokajaj ego kosztem poczucia bezpieczeństwa dzikich zwierząt - napisała jedna z użytkowniczek, na co Ewel0na zareagowała jedynie pełnymi rozbawienia emotikonami.

(...) Są tam trzymane dzikie zwierzęta, które na co dzień są "atrakcją turystyczną" i niekoniecznie są z tego faktu zadowolone - dodała inna komentująca.

Nie wmówicie mi, że dziki zwierzak wymacany przez ludzi jest zadowolony. To, że wkoło niego mnóstwo ludzi, niewiele zmienia. Idea ochrony gatunków szczytna, ale już możliwość głaskania i fotografowania się z dzikimi zwierzętami dla własnej próżności mniej - napisała użytkowniczka, która rozpoczęła całą dyskusję.

Dzikie zwierze to nadal dzikie zwierze, trzymanie go na wybiegu tylko po to, żeby ludzie mogli je głaskać, całować i robić zdjęcia, jest słabe i tyle - napisała jedna z nich