Ewel0na i jej nowy narzeczony w ogniu krytyki po kupnie MAŁPKI! "Miejsce dzikich zwierząt jest na wolności" (FOTO)

Choć jeszcze kilka miesięcy temu Ewel0na planowała ślub z Arnoldem Jabłońskim , to dziś nie tylko już z nim nie jest, ale i zdążyła znaleźć nowy obiekt westchnień. Od niespełna dwóch miesięcy gwiazda MTV chwali się więc życiem u boku niejakiego Żółwia , który oświadczył się jej po zaledwie paru tygodniach związku.

U mamusi najlepiej. Po jedzonku pełny brzuszek to można sobie pospać. Poznajcie nasze 2-miesięczne szczęście - pisze świeżo upieczona małpia "mama".

Choć uczestniczka "Warsaw Shore" sprawia wrażenie podekscytowanej, relacjonując za pośrednictwem Instastories wybór imienia dla malucha oraz jego karmienie , to jednal znaczna większość internautów nie podziela tej ekscytacji.

Pod najnowszym zdjęciem z Jasiem , bo takie imię otrzymała małpka, zaroiło się od komentarzy obserwatorów Ewel0ny. Większość udzielających się zwracała uwagę na to, że tym konkretnym ssakom nie służy życie bez kompana u boku.

Małpki nie nadają się do życia w domu. Nie wiem, skąd czerpaliście wiedzę, ale specjaliści się jasno określają - to dla nich krzywda. Zwłaszcza, że jest ona jedna i będzie mieć problemy behawioralne, bo nie żyje w stadzie. Ma zaburzony system rywalizacji, jest przystosowana do życia w naturalnym środowisku. Ludzie je biorą, bo są słodkie i urocze, a nie mają pojęcia o ich genetyce czy usposobieniu;