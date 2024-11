Ewel0na pokazuje zdjęcia sprzed 10 lat i przypomina o ogromnej metamorfozie: "Zanim poszłam pod nóż, SCHUDŁAM sama 22 kg"

Jakkolwiek by nie oceniać zmiany to smutną prawdą jest to, że gdyby się nie zoperowała to by nie była znana tak jak teraz. To czy nam się podoba efekt jest mniej istotne, dla niej ważne, że się wybiła. Niestety będąc naturalną zaginęłaby w tłumie niezauważona. Wszystko jest winą tego, że naturalność nie jest oglądana ani klikana tak bardzo jak napompowana sztuczność, każdy krytykuje, ale większość klika.