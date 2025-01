Fagata zaliczyła przypał w Paryżu. "Opowiem wam historię, jak chciałam ukraść najdroższą torebkę na świecie"

Tak to sie dzieje, jak szybkie pieniadze umozliwiaja pewnym ludziom przebywanie w otoczeniu, w ktorym normalnie nigdy nie mieliby sie prawa znalezc. Juz samo podejscie i zagadywanie do kogos, zeby sie ekscytowac jego torebka, samochodem czy zegarkiem, jest strasznym obciachem. To sa rzeczy uzytkowe, ktore sie nosi i uzywa, nie ma co sie podniecac jak dzielem sztuki w muzeum. Wlascicielka pokazala klase zachowujac uprzejmosc, ale co za wstyd…