"Fakty" TVN przypomniały słowa Danuty Holeckiej o WOŚP. "Jestem prześladowana za to, że kiedyś wspierałam Owsiaka"

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już od lat i jest dla wielu doskonałą okazją, aby zjednoczyć się w słusznej sprawie. Dla niektórych jest to jednak sposobność do wylewania własnych frustracji. Jerzy Owsiak poinformował za pośrednictwem Facebooka, że on i jego pracownicy mierzą się z hejtem i otrzymują groźby. Sprawę potraktowano bardzo poważnie, nawiązując do tragicznej śmierci, jaką poniósł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

"Fakty" TVN stają w obronie Jurka Owsiaka. Przypomniano słowa Holeckiej

Tymczasem na antenie TV Republika trwa akcja "nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę", a Tomasz Sakiewicz przekonywał, że to on i jego dziennikarze padli ofiarą nawoływania do przemocy. W obronie WOŚP i Jurka Owsiaka stanęła telewizja TVN, organizując kontrakcję #SercemZaWOŚP. Sprawę poruszono również w "Faktach", gdzie w środę wyemitowano wymowny materiał Jakuba Sobieniowskiego.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: "Klika się niebywale". Rzeczniczka WOŚP wskazała aukcję, która jest hitem

Dziennikarz naświetlił nie tylko to, co dzieje się od kilku dni w TV Republika, lecz także na antenie telewizji wPolsce24. W trakcie materiału przytoczono fragment programu "Piachem w tryby" pierwszego z mediów, gdzie kwestię WOŚP wraz z Sakiewiczem omawiała Danuta Holecka. Kiedyś sama wspierała inicjatywę Owsiaka, dziś natomiast zmieniła zdanie i twierdzi, że jest przez to "prześladowana".

Oczywiście ja jestem prześladowana cały czas za to, że kiedyś to wspierałam Owsiaka - zacytowano jej słowa w materiale. W programie "Piachem w tryby" powiedziała jeszcze: Jak najbardziej, ja w niego wierzyłam. Wierzyłam w tę akcję, wierzyłam we wszystko, uważałam, że to ma sens, to jest szczytny cel i tak dalej. A później zaczęły wychodzić takie różne rzeczy i polityczne zaangażowanie. Ja kiedyś wierzyłam, że on prowadzi dobroczynne działania, szczerze wierzyłam, sama zbierałam pieniądze.

Przypomniano więc też archiwalną wypowiedź Holeckiej z "Minęła 20" z 2013 roku, gdy ta wyrażała podziw i pełne wsparcie dla WOŚP i samego Owsiaka. Sprzęt zakupiony dzięki jego inicjatywie miał odegrać ważną rolę w życiu jej rodziny.

Jurku, sprzęt bardzo drogi, bo stawiacie i urządzenia do rezonansu, i do tomografii. Mój synek sam korzystał wiele lat temu z dobrze doposażonego inkubatora z serduszkiem WOŚP. I za to również bardzo dziękuję - mówiła jeszcze na antenie TVP Info.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.