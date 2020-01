"Fan" atakuje Maffashion, zarzucając lans na WOŚP: "Wrzucenie kliku złotych do puszki to żadna pomoc, tylko pójście na łatwiznę"

Karola 41 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Jeśli każdy zrobiłby chociaż w połowie tyle co ona to świat wyglądałby zupełnie inaczej. Siedzi taki troll i tylko hejtuje ze Julka robi za mało, a co on zrobił? Nikt nie jest ideałem, ale tyle ile ona nagłośniła akcji i ilu osobom pomogła to naprawdę dużo by mówić. Każdy robi to co może i tego należy się trzymać !