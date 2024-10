Fani Buddy zorganizowali KOLEJNY PROTEST przed aresztem w Nowogardzie. Tłum wykrzykiwał: "Kamilu, trzymaj się!"

zgłoś do moderacji

Czy w tym kraju jest to aż tak dziwne i zaskakujące? To tak jak z poparciem dla PiSu - nieważne, jakie jeszcze szambo wybije, ilu złodziei i aferzystów zostanie zatrzymanych, to niezmiennie mogą liczyć na swój żelazny elektorat. Tych, którzy w ten, czy inny sposób dostali "w łapę". Taka moralność tego narodu.