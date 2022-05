Fani Natalii Siwiec CHWALĄ jej występ w drugiej części "365 dni": "Jedyny minus - ZA KRÓTKO"

RAJ SIWIEC 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

"Biznesmeni, celebryci, handel kobietami. Krystek z Trójmiasta, który krzywdził młode dziewczyny, nie działał w osamotnieniu. Tak naprawdę był tylko płotką...Dziewczynki, narkotyki i prokuratorzy – Imprezy są podobne do tych z filmu „Wilk z Wall Street”. Młode dziewczyny, walający się wszędzie koks na talerzach. Sylwek wynajmuje całe piętro i spa w warszawskim hotelu. Spotyka się tam biznesmenów, prokuratorów, sędziów, aktorów, ludzi znanych z mediów – słyszymy od bywalca imprez. – Za uczestnictwo się płaci? – Sylwek nie organizuje tego dla pieniędzy. Robi to dla rozrywki. Kosmiczne zarobki, znajomości w mediach oraz w biznesie umożliwiają mu pozostanie kompletnie poza radarem. Sylwek pochodzi z Trójmiasta, więc zna tu wszystkich. Inwestuje nie tylko w Warszawie, ale także na miejscu. Jego wspólnikiem w Trójmieście, czasami słupem, do niedawna był Bartek. Ma ksywę Rudy. Dba o dopływ dziewczyn i narkotyków. Narkotyki przywożone są systematycznie Pendolino z Trójmiasta do Warszawy. Robi to brat byłej kochanki Sylwka, Katarzyny, która obecnie zajmuje się dla niego naganianiem dziewczyn. – Czy trafiały tam dziewczyny załatwiane przez Krystka? – pytamy. – Zawsze potrzebny jest świeży towar – nasz rozmówca przytakuje. – Także nieletnie? – A kto dziewczynom sprawdza dowody osobiste – słyszymy. Układ nie kończy się na Sopocie – Sprawa Krystka tak naprawdę to wierzchołek góry lodowej – mówi nam jeden z rozmówców, znających osoby, o których piszemy. – Krystek jest jedynie chorym człowiekiem, który próbował realizować swoje fantazje i zboczenia. Potencjał zauważyły w nim inne osoby, takie, które mają odpowiednie zasoby i posłużyły się Krystkiem, aby stworzyć bezpieczny pomost pomiędzy nim samym a dziewczynami. Układ ten nie kończy się na Sopocie. Są w to wszystko uwikłani ludzie z polskiego show-biznesu oraz lokalni przedsiębiorcy. Nasz rozmówca zwrócił uwagę, że wskazywanie konkretnego miejsca w Sopocie lub jednej osoby odpowiedzialnej, jak to robią media, nie ma sensu. Trzeba zrozumieć, że właściciele klubów z Sopotu, Gdańska czy Warszawy oraz lokalni biznesmeni znają się bardzo dobrze. Wygląda to jak układ pokarmowy. Są naganiacze, kluby i konsumenci. Część dziewczyn robi to oficjalnie dla kasy, część ze względu na trudną sytuację finansową, a inne na przykład tylko po to, aby się pokazać wśród znanych osobistości...”. Artykuł: „Układ Krystka" we Wprost.