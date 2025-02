"Fanka" do Cleo zszokowanej zachowaniem mężczyzny, który ciągnął PO ASFALCIE sanki z dzieckiem: "Wypowiada się osoba, która matką nie jest". Artystka odpowiedziała

Cleo otrzymała chamską uwagę od internautki

Wykonawczyni przeboju "Łowcy gwiazd" przemieszczała się autem po stolicy, w której zaobserwować można jedynie pozostałości ostatnich opadów śniegu. Jej oczom niespodziewanie ukazał się rowerzysta, który postanowił zafundować swojemu dziecku przejażdżkę, ciągnąc za sobą sanki przymocowane do pojazdu. Zbulwersowana Cleo chwyciła za telefon, by podzielić się na gorąco swoimi przeżyciami.

Nagrywam to, bo jestem w totalnym szoku, co właśnie zobaczyłam na ulicy. Jadę samochodem, patrzę na bok, a tam ojciec roku jedzie na rowerze, ciągnie za sobą sanki przyczepione do roweru, a na sankach dziecko. On po tym asfalcie, po tych płytach betonowych po prostu ciągnie te sanki. Na przejściu dla pieszych nie zeszli z sanek i roweru, tylko centralnie dzida przez pasy. Nie wiem, co mam powiedzieć, ale słuchajcie, taki apel: dbajcie o bezpieczeństwo swoich dzieci, ok? - poinstruowała swoich odbiorców, prosząc zarazem o szybką reakcję w tego typu sytuacjach.