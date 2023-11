Fashionistka Marina Łuczenko przeprowadza szturm na Mokotowską w mercedesie za milion i BUTACH Z "ROZPORKIEM" (ZDJĘCIA)

Królowa Serc 57 min. temu zgłoś do moderacji 199 8 Odpowiedz

Marina to nic innego jak twór, który został wypromowany przez sponsora milionera obecnie męża. Dziewczyna do tej pory nie miała do zaoferowania totalnie nic oprócz szmiru który nazywa muzyką jaką tworzy. Tak ma taki talent jak Zenek Martyniuk i dlatego zapraszana jest jedynie do reżimowej tv bo reszta ma ją po prostu gdzieś. Trzeba dodać że Martyniuk pracował na swój sukces discopolowski 20-30 lat, a taka Marina na promocję swojego wokalu może 1 rok. Potem przeleżała na wersalce 10 lat cykając sobie fotki na instagrama i wymyślała choroby żeby nikt się nie czepiał że jako jedyna nic nie robi. Potem gdy zaczęło ponownie być głośno o Sandrze, poczuła się zagrożona i szybko postarała się o bąbelka. W międzyczasie jej hobby stało się denerwowanie innych metkami i gadanie że nie lata ze zwykłymi ludźmi. Pieniądze Wojtka sprawiły że poczuła się porostu lepsza bo ma metki i rozwleczone łachy 3 rozmiary za duże na tej chudej wygłodzonej dziewczynie o posturze 12 dziecka z doklejanymi rzęsami i wysokim czołem. Jej znakiem rozpoznawczym stały się ogromne loga , które są większe od jej głowy i podejrzewam od jej mózgu. Wiecznie udaje lepszą, ale bardzo zazdrości swoim rywalkom takim jak Sara B i Anna L. Z tą 1 na początku się przyjaźniła, ale ta przyjaźń szybko się skończyła ze względu na "małe sukcesy" jej koleżanki. Z Anną L też miała nie po drodze ponieważ Anna odnalazła się w sporcie i zaczęła być najbardziej promowana ze wszystkich wags. Mało tego, Anna zaczęła mieć dużo kontaktów wśród celebrytów. Marina nie mogła tego znieść i zaczęła szukać koleżanek na tik toku. Wiedziała że takie pipki jak ona jej nie zaszkodzą, bo raz że rozumem nie grzeszą a dwa mają dwie lewe ręce do pracy jak Marina więc sukcesów raczej nie odniosą. I w końcu 3, nie sa tak bogate jak Maryna i nie będą tak obklejone metkami jak ona. Teraz może spać spokojnie. Nie wierzcie że na II ślubie Lewandowskich ona była bo Ania ją lubi. Marina to była osoba towarzysząca a przyjazni to się Wojtek i Robert.