Figlarna Rihanna nie płacze po rozstaniu i z uśmiechem na twarzy imprezuje z kolegami z branży (FOTO)

Ostatnie kilka lat Rihanna spędziła na budowaniu imperium kosmetycznego oraz projektowaniu ubrań i bielizny. Wolny czas poświęcała z kolei swojemu bajecznie bogatemu chłopakowi Hassanowi . Wszyscy fani, którzy liczyli na to, że artystka uraczy ich nowym albumem, musieli i nadal muszą uzbroić się w cierpliwość.

Kilka dni temu do mediów trafiła informacja, że artystka rozstała się z ukochanym. Powodem miały być oczekiwania rodziny Hassana, którym Riri nie miała zamiaru sprostać. Rodzice miliardera nalegali, by gwiazda zachowywała się bardziej skromnie i powściągliwie, choć to chyba dwa ostatnie epitety, które przychodzą na myśl, gdy mówimy o wyzwolonej Barbadosce.