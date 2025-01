Filip Bątkowski o żonie, która opublikowała jego zdjęcia Z KOCHANKĄ: "Z czasem uzna, że było to niepotrzebne". Boxdelowi radzi, by "zamknął się w domu"

Sprawa wywołałaby zapewne dużo mniejsze poruszenie, gdyby nie fakt, że relacje instagramowe zostały udostępnione przez... żonę niewiernego 33-latka . Kobieta, która dopiero co dowiedziała się o pozamałżeńskiej relacji męża, postanowiła upublicznić jego łóżkowe ekscesy, prezentując na oczach całej Polski, jak Bątkowski bawi się "na wyjeździe sportowym".

Filip Bątkowski znieważył byłego partnera swej kochanki

Swoje trzy grosze do zaistniałej sytuacji dorzucił też Boxdel . Nie jest tajemnicą, że mężczyzna w przeszłości spotykał się z Magdaleną Loskot. Publicznie skomentował postępowanie jej zaobrączkowanego adoratora.

Chłop wyje**ł do śmieci żonkę i dziecko za j**nięcie się z Magdą - napisał w niezbyt subtelnym tonie.

Wywołany do tablicy Filip Bątkowski opublikował obszerne oświadczenie. Jednoznacznie wynika z niego, że nie zamierza ustosunkowywać się do swojego występku.

Wczorajsze wydarzenia, które zyskały rozgłos w mediach, dotyczą wyłącznie mnie i mojej żony. To ona podjęła decyzję, by nadać naszemu życiu prywatnemu publiczny charakter. Myślę, że z czasem uzna, że było to niepotrzebne - napisał na wstępie.