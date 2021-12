Finał "Prince Charming". Wiemy, jakiego wyboru dokonał Jacek Jelonek!

WNIOSKI 1 godz. temu zgłoś do moderacji 221 115 Odpowiedz

Mimo że ten facet jest przystojny według większości kobiet, to jednak mnie jako mężczyzny odpycha seks gejów (nawet sama myśl o nim). Każdy wie jak to wygląda i że ten otwór służy do innych czynności, niż seksualnych. Natomiast seks DWÓCH KOBIET, to coś całkiem innego, bo one nawet jak coś sobie wkładają, to do otworów przeznaczonych do tego celu.