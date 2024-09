Fit Lovers pokazali archiwalne zdjęcie. Tak wyglądali 10 lat przed ślubem. Fani pod wrażeniem: "Wiecznie młodzi, a nawet młodsi"

Trudno w to uwierzyć, ale Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz , czyli Fit Lovers , swoją przygodę z show-biznesem rozpoczęli dekadę temu. Szybko zdobyli uznanie i sympatię fanów, a także przychylność stacji telewizyjnych, które zapraszały ich do swoich projektów. Para wystąpiła m.in. w "Ameryka Express" TVN oraz w "Dance, Dance, Dance" , który był pokazywany w TVP.

W ostatnich miesiącach ich popularność nieco osłabła. Znaleźli jednak sposób, żeby to się zmieniło, i na początku tego miesiąca ogłosili, że wkrótce wezmą ślub . Wcześniej pokazali wideo z "nieudanych zaręczyn" , a także gościli w śniadaniówce Polsatu, gdzie opowiadali o swojej miłości.

Ślub, do którego doszło w połowie września, odbił się szerokim echem w mediach. Para zdecydowała się bowiem na nietypowe rozwiązania – uroczystość miała miejsce nad basenem, do którego goście wskoczyli tuż po zakończeniu części oficjalnej. Pan młody przygotował dla swojej ukochanej i gości niespodziankę w postaci występu, który rozpoczął się od wykonania popularnego wśród użytkowników TikToka przeboju "Beautiful Things" Bensona Boone'a. Następnie przeszedł do prezentacji złożonej choreografii, w której znalazło się wiele akrobacji oraz imponujących piruetów.