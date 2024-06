Friz i Wersow wyprawili Mai roczek NA BOGATO: dmuchany zamek, wielka kopuła z balonami, bajkowe przebieranki (ZDJĘCIA)

Znak 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Dajcie spokój, fajna zabawa i dla dziecka pewnie też, przecież takie roczne dziecko jeszcze nie ciągnie do rówieśników bo jeszcze i tak w tym wieku nie bawią się razem a obok siebie. Widać też że ktoś ze znajomych był tam z dzieckiem, są młodzi to i jeszcze ich znajomi mogą nie mieć swoich dzieci żeby przyjść na taką imprezę. Dodatkowo patrząc , mimo że młodzi rodzice z nich to bardzo odpowiedzialni, od razu rzucił mi się w oczy zabezpieczony basen. Naprawdę wiele dzieci na świecie zamieniłoby się z tym swoim nudnym życiem na takie coś .. więc przestańcie po nich jechać. Mam 40 lat i naprawdę uważam że mimo błędów które popełnia wiele jak nie wszyscy młodzi a nawet i starsi rodzice, świetnie sobie radzą