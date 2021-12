Friz na liście NAJMŁODSZYCH MILIONERÓW w Polsce! Zarobił więcej niż... Wojciech Szczęsny i Agnieszka Radwańska

Bogna 42 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

Nie oglądam Friza, natomiast widziałam z nim wywiad. On doskonale wie co robi i ma głowę na karku. Zazdroszczę bo ma dużo lepsze życie niż ja, mimo tego, że jest młodszy. Tylko wiem, że to ja powinnam się bić w pierś bo przecież wiem jak działa dzisiejszy świat i może gdyby mi wystarczyło odwagi to też bym robiła idiotyzmy w internecie i zbijała kokosy, przecież każdy może zacząć.