Friz ROZBIŁ samochód. "W ogóle NIE CZUJĘ SIĘ WINNY"

No tak patrzę na to, to maska jest cała, więc poszedł zderzak i osłona lampki pękła, ale lampa jest cała. Działa normalnie, więc kurde no, nie zdążę na skoki - tego mi najbardziej szkoda... - ubolewał.

Normalnie gość mi zajechał drogę, nawet to uderzenie u niego w aucie też jest tak bardzo z tyłu z lewej, u mnie jest no zderzak z prawej, co sugeruje, że nie wjechałem mu w tyłek, tylko w jego tył boku, bo on tak naprawdę jeszcze był w połowie swojego pasa, nie? Nawet bardziej na swoim pasie, nie popatrzył w ogóle w lusterko. Boję się, że będzie moja wina, chociaż nie czuję się w ogóle winny temu wypadkowi, no mam nagranie. Będzie do filmu, do contentu. No szkoda, co tu więcej gadać. Szkoda też tego pana za mną, bo to taki starszy pan i się zestresował tym wypadkiem. No ciekaw jestem. No nie wiem, zobaczymy - mówił, oczekując w aucie na policję.