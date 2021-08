Prokuratura bada sprawę eksplozji samochodu Ekipy Friza

Podczas mojego pobytu w Stanach Wujas miał urodziny. Stwierdziliśmy z Ekipą, że kupimy mu prezent. W przypadku Wujasa dosyć dziwny, bo on nienawidzi audi. No więc jak się domyślacie, nie mogliśmy mu tak po prostu go dać . (...) W imieniu Ekipy chcielibyśmy Ci złożyć najserdeczniejsze, trochę opóźnione, ale jednak, życzenia urodzinowe. Mamy tutaj dla Ciebie prezent. Może to być spełnienie twoich marzeń. Kupiliśmy Ci audi i za chwile wyp…sz je w kosmos.

Co ciekawe, wbrew temu, co mówił Friz na temat zabezpieczenia miejsca detonacji, straż pożarna nie ma wiedzy o zajściu i nie potwierdza, jakoby miałaby współpracować z youtuberami.

Uczulamy ludzi, żeby nie palili śmieciami, staramy się wypromować modę na ekozachowania. No i w tym momencie pojawiają się influencerzy, którzy to wszystko niszczą! Uważam, że możemy od nich wymagać zachowań etycznych wobec środowiska. Skoro dajemy mandaty za palenie ogniska w ogródku, a za palenie samochodu dla rozrywki nie ma konsekwencji, to jak to nazwać? Dla mnie to absurd, szyderstwo z prawa! Jeśli ktoś chce wywoływać wpływ na młodzież, niech nie robi tego w sposób negatywny - powiedział w rozmowie z serwisem.