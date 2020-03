Gala Fame MMA odbędzie się w innym miejscu. Urząd miasta i sanepid ZABLOKOWAŁY PRODUKCJĘ

Mma zycie 19 min. temu zgłoś do moderacji 9 7 Odpowiedz

No PIS chce wyborów póki ich wyborcy żyją i radio Maryja funkcjonuje bo kto później na nich zagłosuje. Jeżeli te wybory się odbędą to mam nadzieję że wyborcy będą pamiętać o tym kto teraz realnie pomaga- osoby które płacą podatki i mają dochody którymi się dzielom. PiS co proponuje to branie kredytów bo nie mają pieniędzy na pomoc osobom dzięki którym państwo funkcjonuje (ludziom uczciwie pracujacym i pracodawcom). Sponsoruja 5 rok nierobstwo i wysyp patologii a ci co realnie za to wszystko płacą nie mają teraz wsparcia. Lepiej dobrze przemyśleć swój głos bo jak pieniędze nie będą trafiać na rozwój gospodarki i ludzi którzy chcą pracować to i patologii społecznej nie będzie z czego sponsorować. 500 plus jak już jest to powinno obejmować tylko osoby pracujące bądź takie które faktycznie pracować nie mogą. Nie raz słyszałam jak jakaś Grażyna co naplodzila dzieci mowila że nie pójdzie pracować bo jej zasiłki zabiorą co jej się nie opłaca... takich to odrazu powinni aresztować za okradanie narodu. Nie wiem jak można być tak mało ambitnym, bez poczucia godności i wstydu. Nietyczy się to osób chorych, czy też takich które z powodu trudnej sytuacji życiowej nie mogą podjąć pracy bądź tymczasowo nie mających pracy (np. Gdy ją stracili i szukają nowego zajęcia). Lesery, które całe życie się ślizgają mam nadzieję że kiedyś się przejadą na tym.