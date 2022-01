Gaspard Ulliel nie żyje. Ujawniono okoliczności śmierci aktora: "Upadł na ziemię, leżał w bezruchu i był nieprzytomny"

W środę media obiegły smutne wieści o śmierci Gasparda Ulliela . Aktor znany z takich produkcji jak "Bardzo długie zaręczyny" czy "Hannibal. Po drugiej stronie maski" był uczestnikiem nieszczęśliwego wypadku na stoku, do którego doszło podczas jego pobytu w górach. Miał zaledwie 37 lat.

Do tragicznego wydarzenia doszło w ośrodku La Tronche na zboczach Sabaudi w Alpach. Doniesienia o śmierci gwiazdora potwierdził jego agent w rozmowie z portalem Just Jared. Serwis Deadline informował z kolei, że po wypadku narciarskim Gaspard Ulliel został pilnie przetransportowany do szpitala w miejscowości Grenoble, gdzie niestety zmarł.