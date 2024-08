George Clooney i Amal sfotografowani na kolacji ze znajomym nad jeziorem Como. Prawniczka OLŚNIŁA

jol 11 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

To jest właśnie przyklad że jak facet trafi na odpowiednią kobietę to wszystko się zmienia i już nie musi łowić i szukać kolejnych zdobyczy do łóżka,zabawy, priorytety zmieniaja się o 180 stopni.Mam kolege który pochodzi z bogatej rodziny, sam świetnie sobie też radzi, w jego życiu były tabuny kobiet-zawsze coś nie tak, za niska, za gruba, za głupia,za wysoka ble ble, każdy uważał że zostanie wiecznym singlem,a tu niespodzianka.W liceum miał taką koleżanke która mu się podobała ale ona nie była nim zainteresowana,ich drogi rozeszly się na 15 lat...3 lata temu ona wróciła do rodzinnego miasta, byla samotna matka z dzieckiem, on ja gdzieś tam zobaczył i mówił nam że po prostu uderzył go piorun,oniemial i musiał się z nią umówić :) dziś są już po ślubie, czekają na swoje pierwsze dziecko,kolega mówi ze warto bylo być tak długo samemu i wybrzydzac :).Ciekawe to wszystko, ale prawda jest w tym że kto ma być z kimś to będzie chocby nie wiem jak przed tym się uciekalo :)