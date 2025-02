George Clooney razem młodszą o 17 lat żoną i 7-letnimi bliźniętami wyprowadzają się z francuskiej Prowansji. Wielkie zmiany w życiu aktora

!!!Pamiętacie??" Jeśli się zaszczepisz to wrócisz do normalności"Rodzice chłopaka który podczas meczu upadł.na boisko i zmarł nadal walczą o sprawiedliwość. Nie poddają się. A prokuratura rzuca im kłody pod nogi. Rodzice wnioskowali by podczas sekcji zwłok pobrano drugą próbkę mięśnia sercowego do niezależnej kontroli . Znaleźli lekarza z Niemiec który prostym badaniem może udowodnić że jeśli w mięśniu sercowym było białko kolca wirusa pochodzącego ze szczepionki. To w łatwy sposób wykaże przyczynę zgonu. Pierwszą próbkę mięśnia sercowego nadal przetrzymują polscy biegli i pomimo że sprawa trwa już ponad rok nadal nie ma opinii biegłych. Co chcą ukryć dlaczego prokuratura blokuje prawdę??? Wywiad z rodzicami na portalu tarnogórski. Dzisiejszy poranny materiał na kanale wideoprezentacje . Pomozcie by informacje o tej sprawie rozeszły się dalej . Udostępniajcie linki do filmów z tych źródeł. Pomóżcie rodzicom młodego chłopaka ujawnić prawdę co pozwoli innym dochodzić swoich praw!!!!