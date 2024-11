George Clooney zabrał młodszą o 17 lat Amal na randkę w St. Tropez. Nie szczędzili sobie czułości

Czy wiecie, kto odpowiada za olbrzymią klęskę Kamali Harris? Otóż jest to GEORGE CLOONEY! Tak, to nie pomyłka! Dzień po zdecydowanej wygranej Trumpa najbardziej poważni komentatorzy polityczni w USA, dziennikarze i tak zwane autorytety zgodnie oznajmili, że przyczyną klęski śmieszki Harris był... list otwarty George Clooneya, opublikowany krótko przed decyzją usunięcia dziadzia Józia Bidena z walki o prezydenturę. Według „autorytetów” to był wielki BŁĄD, który pogrążył Demokratów. „Autorytety” nie wyjaśniły, czy to Biden miał dalej walczyć, czy też ktoś inny. Teraz należy oczekiwać zemsty ze strony bardzo lewicowo-marksistowskiego towarzystwa, które trzęsie Hollywoodem i Clooney będzie miał przerąbane...