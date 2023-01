Gerard Pique ucieka przed medialnym zgiełkiem po zdradzeniu Shakiry, pozując z Iriną Shayk (FOTO)

Gerard Pique nie przestaje być bohaterem kolorowej prasy. Były piłkarz FC Barcelony zbiera się po rozstaniu ze swoją długoletnią partnerką Shakirą . Byli razem prawie 11 lat. Musi także mierzyć się z kpinami wymierzonymi w niego w ostatniej piosence piosenkarki. "Music Session #53" to kawałek, w którym Shakira rozlicza się z byłym chłopakiem i jego kochanką , Clarą Chią Marti, która była powodem burzliwego rozstania. Tymczasem kilka dni temu mężczyzna zapozował z supermodelką Iriną Shayk.

Pique w objęciach Iryny Shayk. Gdzie się podziała Clara Chia Marti?

Pique wybrał się niedawno do Paryża. W czwartek pojawił się na meczu NBA, w którym zmierzyli się Chicago Bulls i Detroit Pistons. Na trybunach nie towarzyszyła mu jego obecna dziewczyna, Clara Chia Marti. Piłkarz zapozował za to chętnie do zdjęcia z modelką Iriną Shayk, byłą partnerką Cristiano Ronaldo.